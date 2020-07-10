В Москве число новых случаев коронавируса почти вдвое меньше, чем месяц назад

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в Москве выявили 637 случаев коронавируса. Об этом сообщается в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Количество новых случаев практически вдвое меньше показателей, зафиксированных месяц назад. Кроме того, число заболевших в 10 раз ниже, чем максимальное за сутки за весь период пандемии в РФ.

Что касается распределения по возрастным группам, то среди новых случаев преобладают заражения лиц от 18 до 45 лет – 45,2%. Наименьший процент заболеваний (5,5%) установлен среди граждан старше 80 лет.

29,5% от общего числа новых случаев приходится на людей в возрасте от 46 до 65 лет, 11,5% – на граждан от 66 до 79 лет. Также 8,3% составляют дети.

Все заболевшие, а также их ближайшее окружение и контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,02 на 100 тысяч человек. По данному показателю столица РФ занимает 36-е место в общем перечне субъектов страны.

Всего в России, согласно последним данным Оперштаба, за сутки выявили 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни.

