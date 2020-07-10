Еще 1 007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 1 007 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 163 093 человек", – сказала вице-мэр.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.
За прошедшие сутки в России зафиксировано 6 509 новых случаев коронавируса. Из них 27,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявили 707 301 случай коронавируса.
В Москве было выявлено рекордно низкое число новых случаев COVID-19 (568) с начала апреля. Специалисты из Оперштаба подчеркнули, что количество выявленных случаев на 64 процента меньше, чем месяц назад, и на 90 процентов меньше, чем два месяца назад.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что на территории России будет доступно не менее 3–4 вакцин от коронавируса. По его словам, клинические испытания вакцины, которые уже организованы, идут в штатном режиме. Добровольцы переносят ее неплохо.
В ВОЗ заявили, что вторая волна COVID-19 в РФ зависит от поведения россиян
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