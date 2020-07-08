Ученые назвали места с самым высоким риском заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вирусологи и иммунологи составили рейтинг мест с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией, сообщает газета "Известия".

Самыми опасными местами специалисты называют плохо вентилируемые помещения. Как отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство, независимо от назначения помещения.

Второе место занимают помещения, в которых люди близко контактируют в течение долгого периода времени. К примеру, это может быть общественный транспорт, магазины или аптеки у дома.

На третьем месте в рейтинге – бары, рестораны и клубы. Вероятность заразиться также есть в храмах и общественных местах, в которых люди занимаются активной деятельностью. Например, фитнес-клубы, театры и концертные площадки.

В России, по данным на 7 июля, зафиксировали 6 368 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 в РФ за все время составила 694 230 человек. 10 494 пациента стали жертвами коронавируса. 463 880 человек излечились от COVID-19.

В Москве за прошедшие 24 часа подтвердили 629 новых эпизодов заражения коронавирусом. Отмечается, что в течение недели количество новых выявленных случаев COVID-19 находится на уровне около 600 человек в сутки. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%.

