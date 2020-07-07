В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 42% за две недели

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В столице подтверждено 629 новых случаев коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Специалисты подчеркнули, что в течение недели количество новых выявленных случаев COVID-19 находится на уровне около 600 человек в сутки. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%.
Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 45,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 32,3%.
Около 9,4% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,4% из них старше 80 лет. Еще 7,5% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.
За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса. Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Всего в России выявлено 694 230 случаев коронавируса.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе. По его словам, сейчас горожанам нужно продолжить носить маску на улице.
Главврач Боткинской больницы рассказал о ситуации с COVID-19
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