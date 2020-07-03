Мурашко назвал сроки возвращения РФ к полноценной жизни после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года.
По его словам, речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.
"На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", – сказал министр в интервью "Интерфаксу".
Он считает, что стоит продолжить носить маску на улице. Однако Мурашко добавил ,что все зависит от ситуации: если нет большого числа людей, ее можно не надевать. Однако в закрытых помещениях и при передвижении по городским улицам ношение маски оправданно, отметил министр.
"Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска – это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать", – напомнил он.
Если появится надежное средство как для профилактики, так и для лечения, а также когда появится коллективный иммунитет, маски можно будет снять, заключил Мурашко.
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью, заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Первые испытания на добровольцах стартовали в июне. Как рассказали в Минобороны, сейчас они чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют.
Исследование вакцины на людях в центре "Вектор" планируется с 15 июля. Участниками станут 300 добровольцев. Завершится тестирование в сентябре.
За последние сутки в России выявлено 6 718 подтвержденных случаев коронавируса в 84 регионах, 2 182 – без клинических проявлений. Итого в РФ зафиксировано 667 883 случая в 85 регионах.
Мурашко заявил о готовности РФ поставлять вакцину от COVID-19 на мировой рынок
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