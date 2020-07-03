В Минобороны рассказали о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса две недели назад, нежелательных последствий не имеют. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что они получили по одному из двух компонентов вакцины 18 июня. Сейчас они чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют.

Входящие в состав второй группы добровольцы получили первый компонент вакцины 23 июня. Второй компонент будет введен по показаниям на 21 сутки.

Они также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет. Тестирование проводится на базе военного госпиталя имени Бурденко, передает ТАСС.

Все добровольцы находятся под постоянным медицинским наблюдением. Специалисты проводят ежедневный осмотр и проводят необходимые лабораторные исследования.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что приоритетным критерием является безопасность препарата.