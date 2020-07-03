В России выявили 6 718 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России установлено 6 718 подтвержденных случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Активно выявлено 2 182 (32,5%) случая без клинических проявлений.
Наибольшее число новых пациентов зарегистрировано в Москве – 659 человек. Еще по 298 и 271 случаю установлено в Московской области и в Ханты-Мансийском автономном округе соответственно.
Итого в РФ зарегистрировано 667 883 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы суточного прироста зарегистрированы в Севастополе, Москве, Московской области и Республике Осетия – от 0% до 0,5%.
За прошедшие сутки по выздоровлении из медицинских учреждений были выписаны 8 915 человек. В Москве это число за тот же период равно 1 591. Переболевших коронавирусом пациентов призывают по возможности сдавать плазму – этот компонент крови применяется для лечения других больных.
За последние сутки по стране подтверждено 176 летальных случаев. Из них 34 приходятся на Москву. У погибших, помимо коронавируса, была диагностирована пневмония.
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