Москвичи смогут пройти тестирование на антитела к COVID-19 до 15 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Сроки тестирования на антитела к коронавирусу в Москве продлили до 15 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
Сообщается, что ведомство по-прежнему участвует в исследовании состояния иммунитета к COVID-19.
"Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает принимать участие в исследовании оценки состояния популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у населения Москвы. Сроки тестирования продлены до 15 июля 2020 года", – сообщили в ведомстве.
Информация, касающаяся организации исследования на антитела к коронавирусу, а также условия его прохождения размещены на сайте gabrich.ru/covid.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России тестирование на коронавирус проводят 783 лаборатории, из которых 132 являются частными.
26 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что антитела к COVID-19 были обнаружены у 20% прошедших тестирование. С 5 по 18 июня в нем приняло участие более 90 тысяч горожан.
За последние сутки в России зафиксировали 6 760 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ обнаружили 661 165 заболевших COVID-19. За все время 9 683 пациента стали жертвами коронавируса. 428 978 человек смогли излечиться.
В Москве за прошедшие 24 часа зарегистрировали 662 новых случая коронавируса. Отмечается, что данные показатели в 10 раз меньше цифр периода пика пандемии.
Число заболевших коронавирусом за сутки снова превысило количество выздоровевших
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: