Москвичи смогут пройти тестирование на антитела к COVID-19 до 15 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сроки тестирования на антитела к коронавирусу в Москве продлили до 15 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что ведомство по-прежнему участвует в исследовании состояния иммунитета к COVID-19.

"Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает принимать участие в исследовании оценки состояния популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у населения Москвы. Сроки тестирования продлены до 15 июля 2020 года", – сообщили в ведомстве.

Информация, касающаяся организации исследования на антитела к коронавирусу, а также условия его прохождения размещены на сайте gabrich.ru/covid.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России тестирование на коронавирус проводят 783 лаборатории, из которых 132 являются частными.

26 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что антитела к COVID-19 были обнаружены у 20% прошедших тестирование. С 5 по 18 июня в нем приняло участие более 90 тысяч горожан.

За последние сутки в России зафиксировали 6 760 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ обнаружили 661 165 заболевших COVID-19. За все время 9 683 пациента стали жертвами коронавируса. 428 978 человек смогли излечиться.

В Москве за прошедшие 24 часа зарегистрировали 662 новых случая коронавируса. Отмечается, что данные показатели в 10 раз меньше цифр периода пика пандемии.