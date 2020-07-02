Более 780 лабораторий в России проводит тест на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России тестирование на коронавирусную инфекцию можно сделать в 783 лабораториях. Из этого числа 132 – частные лаборатории, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день тестирование доступно в 783 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 542 – при государственных медицинских организациях и 132 лаборатории частной формы собственности", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование москвичей. В исследовании с 5 по 18 июня участвовало более 90 тысяч жителей города. По словам заммэра, в Москве проведено более 3,5 миллиона ПЦР-тестирований и около миллиона ИФА-исследований.

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью, считает директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Испытания на людях начались 18 июня.