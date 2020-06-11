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Общество

15:11

Более 40% москвичей с COVID-19 переносит вирус бессимптомно – Ракова

общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40% жителей столицы с выявленной коронавирусной инфекцией переносит заболевание без симптомов. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ежедневно из общего количества людей, у которых диагностируется коронавирус, более 40% переносят вирус бессимптомно", – сообщила она.

В процессе наблюдений было выявлено, что среди всех пациентов с подтвержденным COVID-19 состояние ухудшается у 14–15% людей. При этом не имеет значения, каким методом было выявлено заболевание – ПЦР или ИХЛА.

Ранее сообщалось, что в Москве провели 2,8 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19. Также было проведено 600 тысяч исследований на наличие иммуноглобулина.

Также с 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник. Результаты доступны в течение 3 дней в электронной медкарте пациента. Слоты очередей на тестирование расписаны на две недели.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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