В Москве провели 2,8 млн ПЦР-тестов на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В столице на сегодняшний день сделано 2,8 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, также было проведено 600 тысяч исследований на наличие иммуноглобулина.
"Мы тоже фиксируем снижение числа заболевших, оно не столь существенно, по дням коррелируется. Но в целом ситуация гораздо лучше. Ни в коей мере это не может быть связано с уменьшением объема тестирования. Мы, наоборот, ежемесячно и ежедневно наращиваем тестирование", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".
Вице-мэр подчеркнула, что за две недели в Москве тестирование на COVID-19 прошли 165 тысяч желающих.
С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник.
Результаты будут доступны в течение 3 дней в электронной медкарте пациента. Слоты очередей на тестирование расписаны на две недели.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости. Сейчас Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны в стране, добавил Камкин.
"Мосгорсправка": бесплатное тестирование
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