Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

05 июня, 21:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти Москвы могут принять решение о следующем этапе снятия ограничений в городе уже 8 июня, интервал между этапами составляет порядка 7 дней, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация, – это семь дней. В понедельник мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы", – отметил мэр Москвы.
По его словам, в городе сохраняется положительная динамика – "меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей".
"На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед", – отметил мэр.
По словам Собянина, москвичи соблюдают санитарную дистанцию и масочно-перчаточный режим.
Ранее мэр рассказал, что в городе после снятия ряда ограничений уже возобновили работу более 50% магазинов. Предприятия быта, получившие разрешение на работу, открылись на две трети.
Собянин отметил, что столичные власти планируют составить график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий. Он подчеркнул, что необходимо постепенно возвращаться к полноценной жизни.
С 1 июня столица перешла на второй этап смягчения ограничений. В результате горожанам разрешили прогулки. Система пропусков работает до 14 июня включительно. Также по-прежнему действует масочный режим.
За последние сутки в РФ подтверждено 8 726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. На Москву приходится 1 855 новых случаев, на Московскую область – 762. В Санкт-Петербурге отмечено 378 случаев.
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
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