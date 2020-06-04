Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

19:24
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Сергей Собянин отметил, что столичные власти планируют составить график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Он подчеркнул, что необходимо постепенно возвращаться к полноценной жизни. Собянин заявил, что Москва должна приспособиться к этому, несмотря на пандемию коронавируса.
"Санитарные ограничения будут оставаться еще не один месяц точно. Но вернуться к полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб, все это надо шаг за шагом возвращать", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в настоящий момент уже можно составлять график постепенного возвращения к нормальной жизни. Собянин заявил, что об этом можно будет сказать уже в понедельник. В то же время мэр Москвы отметил, что пока рано размышлять о возвращении фестивалей и массовых мероприятий.
"Насчет фестивалей – пока говорить об этом рано. Это большие массовые мероприятия <...> По поводу праздников, уличных праздников – конечно, соскучились, но пока об этом говорить рановато", – сказал Собянин.
Что касается проведения книжной ярмарки на Красной площади, Собянин отметил, что в связи с масштабом торгового мероприятия властям удастся не допустить большого скопления людей.
"По крайней мере, можно организовать, чтобы это в спокойном режиме проходило", – подчеркнул Собянин.
Кроме того, мэр Москвы заявил, что в столице еще рано разрешать проведение свадебных мероприятий. Он отметил, что оно неизбежно станет массовым, что недопустимо в условиях пандемии коронавируса.
Также Собянин подчеркнул, что в городе не планируют в ближайшее время открывать фитнес-центры и спортивные залы для москвичей. Он отметил важность данного сектора экономики, однако сообщил, что необходимо пережить этапы, по которым уже принято решение.
Собянин отметил, что максимум ограничений в столице могут снять до 1 июля. Он заявил, что город плавно переходит из одного этапа снятия ограничения к другому.
Собянин: максимум ограничений могут снять в Москве до 1 июля
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