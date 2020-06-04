Спортивные объекты в Москве открывать еще рано – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Власти столицы пока не намерены открывать фитнес-центры и спортивные залы для москвичей. Соответствующее решение примут, основываясь на эпидобстановке, заявил Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".

"Пока рановато говорить об этом. Давайте мы переживем эти этапы, по которым мы сейчас приняли решение, и потом уже, исходя из эпидемиологической ситуации и количества вновь выявляемых больных, мы это сделаем", – назвал мэр Москвы условия, при которых спортивные объекты вновь станут доступны для горожан.

"Это важный сектор экономики, так как количество фитнес-залов большое – это важная сторона жизни", – обратил внимание Собянин. По словам главы города, власти не забудут о данном направлении и разрешат работу, как появится возможность.

Ранее Собянин призывал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов. "И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших", – говорил он.

С 1 июня все жители, включая людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, могут гулять на свежем воздухе. При этом действует ряд правил: прогулки возможны с 09:00 до 21:00 не более трех раз в неделю по графику, определенному для каждого дома. По-прежнему не работают спортивные площадки.

Так, Собянин продлил пропускной режим в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия пропусков на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В России выявлено 441 108 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 384.