Спортивные объекты в Москве открывать еще рано – Собянин

19:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Власти столицы пока не намерены открывать фитнес-центры и спортивные залы для москвичей. Соответствующее решение примут, основываясь на эпидобстановке, заявил Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".
"Пока рановато говорить об этом. Давайте мы переживем эти этапы, по которым мы сейчас приняли решение, и потом уже, исходя из эпидемиологической ситуации и количества вновь выявляемых больных, мы это сделаем", – назвал мэр Москвы условия, при которых спортивные объекты вновь станут доступны для горожан.
"Это важный сектор экономики, так как количество фитнес-залов большое – это важная сторона жизни", – обратил внимание Собянин. По словам главы города, власти не забудут о данном направлении и разрешат работу, как появится возможность.
Ранее Собянин призывал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов. "И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших", – говорил он.
С 1 июня все жители, включая людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, могут гулять на свежем воздухе. При этом действует ряд правил: прогулки возможны с 09:00 до 21:00 не более трех раз в неделю по графику, определенному для каждого дома. По-прежнему не работают спортивные площадки.
Так, Собянин продлил пропускной режим в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия пропусков на передвижение по городу будет продлен автоматически.
В России выявлено 441 108 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 384.
Москвичи смогут оформлять пропуска для поездки в МФЦ без ограничений на их количество
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: