Около 55% магазинов уже возобновили работу в столице после снятия ограничений – Собянин

18:42
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Более 50% магазинов в городе уже возобновили работу после снятия ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".
"Сегодня мы уже видим, где-то 55% всех торговых предприятий открыты. Остальные активно готовятся к открытию", – сообщил мэр Москвы. Как отметил Сергей Собянин, уже на следующей неделе в столице могут открыться практически все магазины.
Градоначальник добавил, что предприятия быта, получившие разрешение на работу, открылись на две трети.
С 1 июня столица перешла на второй этап смягчения ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности. В результате горожанам позволено совершать прогулку в парках. Для каждого дома назначен график дней, в которые москвичи могут выходить из дома. Разрешается гулять два раза в будние дни и в один выходной. Система пропусков работает до 14 июня включительно. Также по-прежнему действует масочный режим.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что режим действия ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции не будут снимать одновременно. Планируется, что регионы будут выходить из него по-разному.
В России выявлено 441 108 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 384.
Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: