Около 55% магазинов уже возобновили работу в столице после снятия ограничений – Собянин

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Более 50% магазинов в городе уже возобновили работу после снятия ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".

"Сегодня мы уже видим, где-то 55% всех торговых предприятий открыты. Остальные активно готовятся к открытию", – сообщил мэр Москвы. Как отметил Сергей Собянин, уже на следующей неделе в столице могут открыться практически все магазины.

Градоначальник добавил, что предприятия быта, получившие разрешение на работу, открылись на две трети.

С 1 июня столица перешла на второй этап смягчения ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности. В результате горожанам позволено совершать прогулку в парках. Для каждого дома назначен график дней, в которые москвичи могут выходить из дома. Разрешается гулять два раза в будние дни и в один выходной. Система пропусков работает до 14 июня включительно. Также по-прежнему действует масочный режим.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что режим действия ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции не будут снимать одновременно. Планируется, что регионы будут выходить из него по-разному.

В России выявлено 441 108 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 384.