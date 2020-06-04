В Москве еще рано разрешать проведение свадебных мероприятий – Собянин

19:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Разрешать проведение свадебных мероприятий в Москве еще рано из-за опасности распространения коронавируса, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Это связано с работой общепита, проведением массовых мероприятий. Это же не просто зайти в ЗАГС и зарегистрироваться, это можно сегодня и так, а проводить массовку, свадебное мероприятие пока еще рановато", – отметил мэр.
По словам Собянина, если разрешить свадебные торжества, то тогда нужно будет разрешать и работу ресторанов и массовых мероприятий.
"Все-таки это для другого этапа, чтобы ваша свадьба не превратилась в горе для людей, которые заразились коронавирусом и тяжело начали болеть", – заключил он.
Собянин также сообщил, что максимум ограничений в столице могут снять до 1 июля. Решение будет приниматься на основании эпидемиологической обстановки.
Он заверил, что все обязательства перед работниками социальной сферы Москвы будут исполнены в полном объеме. Речь идет о зарплатах врачей, учителей и работников культуры.
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