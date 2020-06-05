В России выявлено 8 726 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в РФ подтверждено 8 726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Оперативный штаб.
Случаи выявлены в 85 регионах страны. В 3 235 из них клинических проявлений не было.
На Москву приходится 1 855 новых случаев, на Московскую область – 762. В Санкт-Петербурге отмечено 378 случаев за сутки, в Нижегородской области – 330, в Свердловской – 251, в Ростовской – 196.
В Красноярском крае зарегистрировано 173 новых пациента, в Смоленской области – 150, в Волгоградской – 128, в Воронежской – 126, в Ивановской и Архангельской – по 125, в Дагестане – 124. 121 зафиксирован в Орловской области, 119 – в Башкирии, 117 – в ХМАО, по 108 – в Челябинской и Новосибирской областях, 105 – в Тульской.
За последние сутки скончались 144 человека, в том числе 57 в Москве, 5 в Московской области и 27 в Санкт-Петербурге. За весь период умерли 5 528 человек.
Выписано за сутки 8 057 пациентов, среди которых 2 643 в Москве, 515 в Московской области, 381 в Санкт-Петербурге. За все время число выписанных составило 212 680 человек.
Общее количество случаев COVID-19 в РФ – 449 834. Это на 2 процента больше, чем днем ранее.
Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется и улучшается. Российский лидер отметил сложную динамику COVID-19 в Забайкалье и поручил оперативно помочь региону. Минобороны развернет там военный госпиталь для лечения больных с коронавирусом.
ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.
Роспотребнадзор заявил о безопасности прогулок и тренировок в масках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: