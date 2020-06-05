В России выявлено 8 726 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в РФ подтверждено 8 726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

Случаи выявлены в 85 регионах страны. В 3 235 из них клинических проявлений не было.

На Москву приходится 1 855 новых случаев, на Московскую область – 762. В Санкт-Петербурге отмечено 378 случаев за сутки, в Нижегородской области – 330, в Свердловской – 251, в Ростовской – 196.

В Красноярском крае зарегистрировано 173 новых пациента, в Смоленской области – 150, в Волгоградской – 128, в Воронежской – 126, в Ивановской и Архангельской – по 125, в Дагестане – 124. 121 зафиксирован в Орловской области, 119 – в Башкирии, 117 – в ХМАО, по 108 – в Челябинской и Новосибирской областях, 105 – в Тульской.

За последние сутки скончались 144 человека, в том числе 57 в Москве, 5 в Московской области и 27 в Санкт-Петербурге. За весь период умерли 5 528 человек.

Выписано за сутки 8 057 пациентов, среди которых 2 643 в Москве, 515 в Московской области, 381 в Санкт-Петербурге. За все время число выписанных составило 212 680 человек.

Общее количество случаев COVID-19 в РФ – 449 834. Это на 2 процента больше, чем днем ранее.

Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется и улучшается. Российский лидер отметил сложную динамику COVID-19 в Забайкалье и поручил оперативно помочь региону. Минобороны развернет там военный госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.