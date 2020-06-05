Ученые назвали эмоциональность фактором, повышающим смертность от COVID-19

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Директор Оксфордской программы по эмпатии Джереми Ховик и научный сотрудник Лондонской школы экономики и политических наук Джулио Онгаро предположили, что тяжелый эмоциональный фон может усугублять симптомы коронавируса.
Как сообщает газета "Известия", специалисты отметили, что речь идет о так называемом эффекте ноцебо. По их мнению, негативная эмоциональная реакция на заболевание или тревога в течение болезни способны ускорить наступление смерти.
Как объяснил руководитель психологической службы Томского государственного университета Азамат Найманов, у пациентов с диагностированным коронавирусом заметно повышался уровень тревожности и депрессии в сравнении со здоровым людьми или даже больными обычной пневмонией.
"Слова и фразы отрицательного характера порождают вместе с тревогой и плохие ожидания. В итоге на биохимическом уровне активируется холецистокининовая система, влияющая на формирование эмоций страха и тревоги", – заявил эксперт.
Отдельные научные исследования связывают эффект ноцебо с тем, в какой культуре был воспитан человек. Люди из разных стран склонны по разному оценивать свое здоровье – так, в Южной Европе этот показатель выше, чем в северной части континента, что отчасти объясняется повышенной эмоциональностью местных жителей.
В конце мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в стране за январь – апрель снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ждет ли людей депрессия после пандемии коронавируса
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