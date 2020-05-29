Смертность в РФ в январе – апреле снизилась – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в стране за январь – апрель снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Предварительные данные по смертности были озвучены в ходе брифинга, передает Агентство "Москва".
"По тем данным, которые мы собрали на сегодняшний день и которые пока не являются окончательными, за январь – апрель 2020 года смертность в РФ снизилась на 19,5 тысячи, за апрель 2020 года – на 6,7 тысячи", – сообщила Голикова. Она уточнила, что приведенные данные неокончательные, в дальнейшем они могут измениться не в благоприятную сторону.
Так, полной статистики смертности пока нет из-за периода нерабочих дней в апреле. "В связи с тем, что дни с 25 марта по 11 мая были объявлены нерабочими, в некоторых регионах страны органы ЗАГС также не работали", – напомнила вице-премьер РФ.
28 апреля президент РФ на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах страны продлил действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В итоге дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. По словам Владимира Путина, из режима самоизоляции страна будет выходить постепенно.
В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374.
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