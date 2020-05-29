Голикова заявила о снижении числа случаев COVID-19 в Московском регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Московском регионе отмечается тенденция на снижение случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Московский регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению выявления новых случаев, несмотря на то, что количество тестирований здесь существенно растет", – заявила представитель кабмина.
По словам Голиковой, о дальнейших темпах снижения числа новых случаев можно будет говорить только на основе данных о соблюдении жителями Москвы правил по профилактике инфекции.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о втором этапе смягчения режима повышенной готовности. С 1 июня в Москве открываются непродовольственные магазины и часть сферы услуг, а также горожанам можно выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.
Согласно последним данным, в России в целом провели более 10 миллионов тестов на коронавирус. Проверяли людей с явными симптомами, тех, кто с ними контактировал, а также граждан, вернувшихся из-за границы. На борьбу с коронавирусом работает более 700 лабораторий по стране.
В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374. В столице за последние сутки подтверждено 2 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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