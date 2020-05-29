В России провели 10 млн тестов на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 10 миллионов тестирований на выявление коронавирусной инфекции провели в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 28 мая проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что тесты на COVID-19 в России проводят порядка 700 лабораторий. При этом 100 из них являются частными.

С 27 мая в Москве открыли свободную запись на тестирование по коронавирусу на основе полиса ОМС. Испытания доступны в 30 городских поликлиниках. Прием пациентов осуществляется только согласно графику предварительной записи.

Антитела к COVID-19 таким образом удалось выявить у 14% прошедших тест жителей столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть людей из этого числа сейчас находится на стадии формирования иммунитета к коронавирусу.