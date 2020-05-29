В Москве не планируют вводить новые штрафы за отсутствие масок или перчаток

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Ношение масок и перчаток на улицах столицы, которое становится обязательным с 1 июня, не приведет к введению новых штрафов для нарушителей, но это не значит, что прекращает действовать ранее установленная административная ответственность. Об этом сообщил ТАСС начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Он напомнил, что за отсутствие масок и перчаток в транспорте будут штрафовать на 5 тысяч рублей, на улицах и в помещениях – 4 тысячи рублей.

"С 1 июня жители должны носить маски в любых местах вне дома: по пути в магазин или на работу, на прогулках, при занятиях спортом на свежем воздухе. При посещении любых помещений обязательны не только маски, но и перчатки", – сказал Данчиков.

По его словам, нарушение требований может обернуться штрафом.

"Зачастую болезни могут проходить бессимптомно, и чтобы снизить риски заражения друг друга, необходимо носить маски и перчатки в транспорте, вновь открывающихся магазинах, на работе. Это уже мировая практика", – добавил начальник Главконтроля столицы.

Ранее Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия пропусков на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения санитарной дистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

