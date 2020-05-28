Власти Москвы разрабатывают план по выходу экономики из кризиса

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Власти Москвы разрабатывают план по выходу экономики города из кризисной ситуации, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы сейчас готовим план по выходу экономики города из кризисной ситуации, куда выключим и существующие меры, а также работаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям", – цитирует Ефимова Агентство "Москва".

По его словам, часть оказываемой поддержки бизнесу в условиях пандемии основана на прямой помощи, часть – на отсрочке платежей.

Накануне Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. Срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

Мэр также отметил, что режим ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, будет сохраняться до появления вакцины.