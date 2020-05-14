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Общество

14 мая, 14:46

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Что такое инфодемия и как от нее защититься

Пандемия информации: как фейки в Сети влияют на человека и борьбу с коронавирусом
общество истории

Из-за ситуации с коронавирусом подавляющая часть человеческой деятельности перешла в онлайн. С одной стороны, интернет упростил жизнь: покупка товаров с доставкой, возможность работать и ходить в театры и кино из дома. С другой – Сеть породила огромные потоки информации, совладать с которыми многим не под силу. Коронавирус стал поводом для большого количества фейков, которые не только пагубно влияют на психическое состояние и здоровье человека, но, по мнению экспертов, могут препятствовать борьбе с COVID-19. Разбираемся, что такое инфодемия и насколько она опасна в эпоху коронавируса.

Невымышленная проблема

Фото: depositphotos/ annmirrenn.gmail.com

Как жили наши бабушки без интернета, новостей в режиме онлайн и мессенджеров, и так представить сложно. А вынужденная самоизоляция перенесла в Сеть практически все: покупки, общение с родственниками и друзьями, концерты и даже работу. Возможности для этого были давно. Но готов ли был к такому человек – вопрос. Инфодемия на почве коронавируса, которая распространяется еще быстрее, чем сама инфекция, стала обратной стороной медали.

"В ситуации, когда интернет и СМИ являются практически единственным источником информации и по сути шансом для обретения хоть какой-то определенности в настоящем и будущем, человеку свойственно поддаваться панике и цепляться за каждую информацию, которая придает ему определенности и понимания, что происходит и что будет дальше", – заявил в беседе с Москвой 24 главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Зинченко.

Мы все переживаем изоляцию в разных условиях. И источники поддержки у нас у всех разные. Кому-то достаточно ощутить поддержку близких, чтобы стабилизировать свое психологическое состояние, кому-то нужна профессиональная помощь психологов. А кому-то необходимо постоянно иметь доступ к актуальной информации о ситуации в стране и мире.
Юрий Зинченко
главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Проблема в том, что наравне с объективными фактами Сеть заполонили фейковые и неподтвержденные сообщения об эпидемии. Термин "инфодемия" Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала использовать в феврале. Так назвали не соответствующие действительности тексты, которые сопровождают пандемию. На сайте ВОЗ даже появился целый раздел, посвященный таким материалам.

По мнению Зинченко, к такому общество готово не было: отличать факты от лжи в Сети умеют далеко не все. При этом фейки, по словам психолога, напрямую влияют на состояние человека. "Неадекватная и необъективная информация может повышать уровень нашего стресса, тревоги и даже привести к депрессии", – заявил Зинченко.

Кроме того, "альтернативная" информация зачастую меняет модель поведения. Например, фейки вызывают недоверие к властям, следствием чего становится отказ от соблюдения самоизоляции и мер защиты. Так называемые народные рецепты против коронавируса могут, наоборот, внушить ложное чувство безопасности и отказ от квалифицированной помощи: мол, это обычная простуда – "вылечится" настойкой шиповника. По мнению некоторых экспертов, инфодемия вполне способна препятствовать борьбе с коронавирусом.

Учимся работать с информацией

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В борьбе с "сетевой" проблемой участвовать может каждый. И начинать нужно с азов – научиться работать с информацией. В первую очередь, по мнению Зинченко, необходимо распознавать вредную и недостоверную информацию.

Людям следует научиться распознавать фейки и нагнетания в Сети и отличать их от объективной и достоверной информации. Чаще всего фейковые новости отличаются чрезмерной эмоциональностью, но при этом и малоинформативностью. Обычно кибермошенники ориентируются на наши негативные чувства, вызывают быстрые реакции за счет громких, но ничем и никем не подтвержденных заявлений.
Юрий Зинченко
главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Если понимание реальной обстановки в мире помогает человеку успокоиться, за информацией необходимо обращаться только к достоверным источникам и официальным порталам. При этом лучше всего отследить, в какое время на проверенных официальных источниках появляется актуальная информация, и встроить просмотр этого источника в свой жизненный график, рассказал психолог.

"Да, мы хотим сейчас всегда быть в курсе актуальной информации, но мы также должны понимать, что борьба с новым вирусом – это не секундное мероприятие. И от того, что мы будем постоянно искать новую информацию, ничего не изменится. Может, это даже и усугубит наше состояние", – отметил Зинченко.

При этом в самом чтении новостей ничего плохого нет, если знать меру. Понимание реальной обстановки может успокоить.

Личная борьба со стрессом

Фото: depositphotos/ vova130555@gmail.com

При этом жить в "сетевом" вакууме не получится: различные лженовости так или иначе будут попадаться на глаза. Поэтому, по словам специалиста, главное средство в борьбе с последствиями фейковой информации – умение человека справляться со стрессом, тревогой и другими негативными эмоциями и смотреть на мир объективно.

Наиболее адекватным и безболезненным для психики способом совладания, конечно же, будет ориентация на развитие, а не на негативизацию и регресс. Если мы примем условия, в которых мы временно оказались, мы сможем освободиться от навязчивых мыслей.
Юрий Зинченко
главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Любой кризис – это шанс развить что-то новое. При этом времени сейчас достаточно. Можно совершенствовать рабочие навыки, проходить онлайн-курсы, найти новое хобби или заняться спортом и правильным питанием в домашних условиях. Психолог советует найти плюсы в текущей обстановке и понять, какую можно приобрести от этого выгоду. "На самом деле, если суметь посмотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения того, "а чему я могу научиться", то перед нами откроется масса возможностей", – настаивает Зинченко.

Кроме того, расслабиться поможет фокус на старые желания и мечты, которые не удавалось воплотить в жизнь из-за нехватки времени. Например, вы мечтали проводить больше времени с детьми. Вот наконец-то они с вами 24 часа в сутки, есть шанс узнать их лучше и вместе развивать то, до чего раньше руки не доходили.

Для того чтобы негативные реакции не смогли нас заблокировать и увести в деструктивное поведение, нам надо всего лишь поставить перед собой адекватные и конструктивные цели в период самоизоляции, продумать четкий график жизни, который будет для нас признаком стабильности и понятности.
Юрий Зинченко
главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Однако если ситуация выходит из-под контроля, Зинченко настоятельно советует обратиться к психологу. Специалисты не только помогут выйти из кризиса, но и наладить жизнь в новых условиях. "Победа над пандемией и инфодемией как общими для всех врагами зависит от каждого из нас и от нашего стремления вернуться в обычную жизнь с новым позитивным опытом", – заключил специалист.

Стали известны регионы, лидирующие по количеству фейковых новостей о COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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