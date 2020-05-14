Что такое инфодемия и как от нее защититься

Из-за ситуации с коронавирусом подавляющая часть человеческой деятельности перешла в онлайн. С одной стороны, интернет упростил жизнь: покупка товаров с доставкой, возможность работать и ходить в театры и кино из дома. С другой – Сеть породила огромные потоки информации, совладать с которыми многим не под силу. Коронавирус стал поводом для большого количества фейков, которые не только пагубно влияют на психическое состояние и здоровье человека, но, по мнению экспертов, могут препятствовать борьбе с COVID-19. Разбираемся, что такое инфодемия и насколько она опасна в эпоху коронавируса.

Невымышленная проблема

Как жили наши бабушки без интернета, новостей в режиме онлайн и мессенджеров, и так представить сложно. А вынужденная самоизоляция перенесла в Сеть практически все: покупки, общение с родственниками и друзьями, концерты и даже работу. Возможности для этого были давно. Но готов ли был к такому человек – вопрос. Инфодемия на почве коронавируса, которая распространяется еще быстрее, чем сама инфекция, стала обратной стороной медали.

"В ситуации, когда интернет и СМИ являются практически единственным источником информации и по сути шансом для обретения хоть какой-то определенности в настоящем и будущем, человеку свойственно поддаваться панике и цепляться за каждую информацию, которая придает ему определенности и понимания, что происходит и что будет дальше", – заявил в беседе с Москвой 24 главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Зинченко.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Мы все переживаем изоляцию в разных условиях. И источники поддержки у нас у всех разные. Кому-то достаточно ощутить поддержку близких, чтобы стабилизировать свое психологическое состояние, кому-то нужна профессиональная помощь психологов. А кому-то необходимо постоянно иметь доступ к актуальной информации о ситуации в стране и мире.

Проблема в том, что наравне с объективными фактами Сеть заполонили фейковые и неподтвержденные сообщения об эпидемии. Термин "инфодемия" Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала использовать в феврале. Так назвали не соответствующие действительности тексты, которые сопровождают пандемию. На сайте ВОЗ даже появился целый раздел, посвященный таким материалам.



По мнению Зинченко, к такому общество готово не было: отличать факты от лжи в Сети умеют далеко не все. При этом фейки, по словам психолога, напрямую влияют на состояние человека. "Неадекватная и необъективная информация может повышать уровень нашего стресса, тревоги и даже привести к депрессии", – заявил Зинченко.

Кроме того, "альтернативная" информация зачастую меняет модель поведения. Например, фейки вызывают недоверие к властям, следствием чего становится отказ от соблюдения самоизоляции и мер защиты. Так называемые народные рецепты против коронавируса могут, наоборот, внушить ложное чувство безопасности и отказ от квалифицированной помощи: мол, это обычная простуда – "вылечится" настойкой шиповника. По мнению некоторых экспертов, инфодемия вполне способна препятствовать борьбе с коронавирусом.

Учимся работать с информацией

В борьбе с "сетевой" проблемой участвовать может каждый. И начинать нужно с азов – научиться работать с информацией. В первую очередь, по мнению Зинченко, необходимо распознавать вредную и недостоверную информацию.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Людям следует научиться распознавать фейки и нагнетания в Сети и отличать их от объективной и достоверной информации. Чаще всего фейковые новости отличаются чрезмерной эмоциональностью, но при этом и малоинформативностью. Обычно кибермошенники ориентируются на наши негативные чувства, вызывают быстрые реакции за счет громких, но ничем и никем не подтвержденных заявлений.

Если понимание реальной обстановки в мире помогает человеку успокоиться, за информацией необходимо обращаться только к достоверным источникам и официальным порталам. При этом лучше всего отследить, в какое время на проверенных официальных источниках появляется актуальная информация, и встроить просмотр этого источника в свой жизненный график, рассказал психолог.



"Да, мы хотим сейчас всегда быть в курсе актуальной информации, но мы также должны понимать, что борьба с новым вирусом – это не секундное мероприятие. И от того, что мы будем постоянно искать новую информацию, ничего не изменится. Может, это даже и усугубит наше состояние", – отметил Зинченко.

При этом в самом чтении новостей ничего плохого нет, если знать меру. Понимание реальной обстановки может успокоить.

Личная борьба со стрессом

При этом жить в "сетевом" вакууме не получится: различные лженовости так или иначе будут попадаться на глаза. Поэтому, по словам специалиста, главное средство в борьбе с последствиями фейковой информации – умение человека справляться со стрессом, тревогой и другими негативными эмоциями и смотреть на мир объективно.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Наиболее адекватным и безболезненным для психики способом совладания, конечно же, будет ориентация на развитие, а не на негативизацию и регресс. Если мы примем условия, в которых мы временно оказались, мы сможем освободиться от навязчивых мыслей.

Любой кризис – это шанс развить что-то новое. При этом времени сейчас достаточно. Можно совершенствовать рабочие навыки, проходить онлайн-курсы, найти новое хобби или заняться спортом и правильным питанием в домашних условиях. Психолог советует найти плюсы в текущей обстановке и понять, какую можно приобрести от этого выгоду. "На самом деле, если суметь посмотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения того, "а чему я могу научиться", то перед нами откроется масса возможностей", – настаивает Зинченко.



Кроме того, расслабиться поможет фокус на старые желания и мечты, которые не удавалось воплотить в жизнь из-за нехватки времени. Например, вы мечтали проводить больше времени с детьми. Вот наконец-то они с вами 24 часа в сутки, есть шанс узнать их лучше и вместе развивать то, до чего раньше руки не доходили.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Для того чтобы негативные реакции не смогли нас заблокировать и увести в деструктивное поведение, нам надо всего лишь поставить перед собой адекватные и конструктивные цели в период самоизоляции, продумать четкий график жизни, который будет для нас признаком стабильности и понятности.

Однако если ситуация выходит из-под контроля, Зинченко настоятельно советует обратиться к психологу. Специалисты не только помогут выйти из кризиса, но и наладить жизнь в новых условиях. "Победа над пандемией и инфодемией как общими для всех врагами зависит от каждого из нас и от нашего стремления вернуться в обычную жизнь с новым позитивным опытом", – заключил специалист.

Стали известны регионы, лидирующие по количеству фейковых новостей о COVID-19

Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова