Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11-го числа текущего месяца. В разгар майских праздников нелишним будет напомнить, что в выходные необходимо оставаться дома, отказавшись от прогулок по весеннему городу и шумных шашлыков (даже в кругу родственников). Эпидемия в России продолжает набирать обороты, и пик заболеваемости еще не пройден. Рассказываем истории людей, которые столкнулись с новой инфекцией лицом к лицу и до сих пор переживают последствия этой встречи.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Орлова не вытянут"

Глава пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Максим Орлов был вынужден работать и в период пандемии. Несмотря на очки и маску, которыми он исправно пользовался, вирус Орлов все-таки подхватил.

Как и во многих случаях, коронавирус поначалу не отличался от обычной ОРВИ. "Сначала неделю я лечился дома, вызвал врача из своей поликлиники, который сказал, что легкие чистые, но мазок на COVID-19 я, как и моя семья, сдал", – рассказал Максим Орлов на своей странице в соцсетях.

"Простуда" и без подтвержденного диагноза была неслабой: температура скакала с 37,5 до 38,8. Появился сильный кашель. Позже пришли анализы. Орлову повезло: все в его семье, включая сына, получили отрицательные результаты тестов. А по самому Максиму однозначного ответа не было.

результат теста на коронавирус. – Прим. ред. ) был "неопределенный". Что это такое, я так и не разобрался, фантазировать не буду, но это меня напрягло. Врач из поликлиники посоветовал мне ложиться, "пока (5 апреля) в больницах есть места". Я послушный пациент и вызвал скорую.

Максим Орлов руководитель пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Он () был "неопределенный". Что это такое, я так и не разобрался, фантазировать не буду, но это меня напрягло. Врач из поликлиники посоветовал мне ложиться, "пока (5 апреля) в больницах есть места". Я послушный пациент и вызвал скорую.

С этого и началось 22-дневное пребывание мужчины в стационаре в Коммунарке. "Сделали КТ, которая убрала другую иллюзию про "чистые легкие". Оказалась двусторонняя полисегментарная пневмония", – поделился Орлов. Правда, начало лечения, лекарства "горстями" и постоянное наблюдение медиков не принесли ощутимых результатов. Ему стало хуже: кашель усилился, температура перестала опускаться ниже порога в 38 градусов.

"Я вызвал дежурного врача и сказал, что мне хуже. "Тогда – в реанимацию", – с легким нажимом сообщила дама в скафандре. И я с ожиданием другого лечения и некоторым страхом отправился на каталке на первый этаж – туда, где кислород", – рассказал Орлов.

С тех пор мужчине многое пришлось пережить. Он своими глазами видел других пациентов с коронавирусом, которые "нещадно" кашляли. Некоторые из них так и не выбрались. Даже современная больница в Коммунарке, которая, по словам Орлова, похожа на декорацию к фильму "Гостья из будущего", не могла дать своим пациентам никаких гарантий. Как позже рассказал сотрудник ведомства изданию "Псковская правда", он был на грани жизни и смерти.



Максим Орлов руководитель пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Там (в Коммунарке. – Прим. ред.) прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: "Орлова не вытянут".

И теперь, когда самое страшное позади, Орлов не может без гнева реагировать на сообщения и слухи о том, что коронавирус – угроза выдуманная. "Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него нет", – заявил в беседе с журналистами мужчина и призвал оставаться дома. На своем опыте он проверил, что день в больнице равен месяцам самоизоляции.

"Еще полгода буду кашлять"

Ильяс уже давно вернулся с горнолыжного курорта в Австрии, однако его до сих пор мучают последствия коронавируса. "Я провел 13 дней в Коммунарке. Классификация болезни – средней тяжести. Меня выписали 2 апреля. Но до сих пор у меня остался кашель", – рассказал молодой человек Москве 24. Он почувствовал себя плохо, когда находился на самоизоляции после курорта.





Ильяс москвич, переболел коронавирусом Меня скорая забрала через три дня после теста. Потом – лечение. А теперь врачи говорят, что еще полгода как минимум буду кашлять из-за воспаления легких.

Однако само течение болезни Ильяса не напугало. Не по себе стало от последствий ситуации в целом. Конкретного лекарства от коронавируса на сегодняшний день нет. Есть более-менее надежные препараты, которые, к сожалению, не дают стопроцентных гарантий. В лечении Ильяса использовался рибавирин – лекарство, которое также применяли при борьбе с SARS (тоже вызывается коронавирусом). Препарат замедляет размножение вируса, однако может являться токсичным для человеческого организма.

Победить вирус – это еще не все. Несмотря на то что Ильяс успешно поборол инфекцию, ему предстоит процесс восстановления после пневмонии и от результата воздействия лекарств. Также не стоит забывать, что тяжелое течение болезни, от которого никто не застрахован, приводит к спектру последствий.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Я не знала, как организовать быт"

Даже при менее сложном течении болезни коронавирус не перестает быть серьезной угрозой здоровью пациентов. Иногда даже первые его симптомы заметно тяжелее, чем обычный насморк и кашель, с которыми сталкивался каждый.

"Я не могу точно сказать, где заразилась, потому что в феврале я вернулась из Германии, но тогда еще никто не воспринимал вирус серьезно", – рассказала Москве 24 Анна. Она предполагает, что случилось это уже на работе в столице, так как ее профессия сопряжена с постоянным общением с разными людьми.

Когда появились первые симптомы, девушка предположила, что у нее обычная простуда. "Сначала у меня поднялась температура, потом начался кашель", – объяснила пациентка. Но вскоре Анна запаниковала: у нее проявился один из довольно редких симптомов COVID-19. "Я очень испугалась, когда начала замечать кровь вместе с мокротой. Вызвала скорую", – рассказала Анна.





Анна переболела коронавирусом У меня сразу же взяли анализ и посоветовали не выходить из дома до получения результатов. Они пришли достаточно быстро.

Состояние Анны не вызвало опасений у врачей, поэтому девушке разрешили проходить лечение дома. Однако перед ней встала еще одна проблема. Карантин при коронавирусе значительно отличается от не таких уж и жестких мер самоизоляции. "Я не представляла, как организовать быт без возможности выхода на улицу даже за продуктами и лекарствами", – поделилась девушка.

Когда речь идет о подтвержденном диагнозе, выход в магазин за покупками или просто вынести мусор – это уже роскошь. Больным категорически запрещается покидать свою квартиру. Еду и лекарства доставляют родственники и служба доставки: они оставляют пакеты под дверями и уходят. Нельзя даже поехать на дачу за свежим воздухом и витамином D. Поэтому врачи неустанно повторяют, что проще не заразиться, чем потом лечить болезнь.

Из-за пандемии COVID-19 закрыты все столичные парки и зоны отдыха

Останьтесь дома

Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу, который может начаться в регионах с 12 мая. Режим самоизоляции не продлится вечно – об этом нужно помнить.

В то же время, по мнению медиков и властей, снимать ограничения преждевременно тоже не стоит. Китай, источник эпидемии COVID-19, в начале апреля стал первой страной, которой удалось остановить смертность от вируса. Тем не менее сейчас там намечается вторая волна эпидемии.



После победы над вспышкой заражения в городе Ухань новые случаи инфицирования стали выявляться в Харбине.



Ряд европейских страх, не совершив даже таких побед, начали активно разговаривать об ослаблении карантинных мер. Например, в Испании с 26 апреля разрешили выходить из дома детям. Правда, всего на час, а тем, кто младше 14 лет, – в сопровождении одного взрослого. При этом попросили соблюдать дистанцию и исключить контакты с окружающими. В итоге люди отправились на самую обычную воскресную прогулку. На улицах и в парках было много народа. В лучшем случае такое послабление карантина приведет к штрафам. Но не стоит забывать, что не так давно Испания была в числе лидеров по количеству смертей от вируса.

Поэтому медики призывают россиян оставаться дома в майские праздники. Они записывают специальные обращения и надеются на сознательность горожан. Желание отдохнуть на свежем воздухе в предстоящие длинные выходные может привести к грустным последствиям.

Лучше перетерпеть сейчас и в скором времени получить возможность наслаждаться свежим воздухом, солнечной погодой и живым общением уже без ограничений.