Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2020 года

В мае Россию ждет множество нововведений. В первую очередь Федеральная налоговая служба запустит специальный сервис, с помощью которого представители малого и среднего бизнеса смогут подать заявку для получения субсидий. Выплаты помогут компаниям обеспечить работников зарплатой в кризисные времена. Также в мае вступят в силу постановления о нескольких новых штрафах: например, за нарушение правил воинского учета или за незаконную перепланировку для организаций. Рассказываем подробности о том, как изменится жизнь россиян в мае.

Бесплатное питание для школьников

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

С нового учебного года младшеклассники по всей России смогут получать бесплатное питание в школе. Распоряжение, подписанное Владимиром Путиным, вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Согласно закону, закрепляется понятие о здоровом питании, а также об основных его принципах. Кроме того, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания младшеклассников. Документ позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, которые обучаются в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Кстати, о рационе детей можно будет узнать на сайте конкретного общеобразовательного учреждения. Школы обяжут ежедневно публиковать меню.

Штрафы в области воинского учета

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

С 5 мая вступает в силу закон об увеличении штрафов за неявку призывника в военный комиссариат. Теперь все нарушения в отношении порядка организации военного призыва будут караться штрафом в размере 3 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение до 5 тысяч рублей суммы взысканий с учебных заведений, которые не предоставляют сведения о принятых и отчисленных студентах.



Штрафами будут наказывать за непредоставление в военкомат результатов медико-социальной экспертизы. Также взыскание ожидает должностных лиц, если они не предоставят список выпускников или допустят нарушения в области оповещения о вызове в военкомат.

Призывников накажут за неявку в установленный срок, порчу военного билета, а также уклонение от медосмотра.

Ограничение продажи алкоголя

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Также в мае вступит в силу запрет на продажу алкоголя в кафе и ресторанах, располагающихся в зданиях жилых многоквартирных домов. Соответствующий закон Владимир Путин подписал еще в апреле.

Новые ограничения также затрагивают прилегающие территории, если площадь зала обслуживания – не более 20 квадратных метров. Кроме того, закон дает право властям регионов устанавливать более жесткие правила к соответствующим помещениям в жилых домах.

Отмечается, что новые правила вводятся для обеспечения потребительской безопасности россиян и помогут в соблюдении законов об ограничении продажи алкоголя ночью.

Незаконная перепланировка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также повысят штрафы для организаций за незаконную перепланировку в многоквартирных домах. Это касается как жилых, так и подвальных помещений. Теперь санкции для должностных лиц составят от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее подобные штрафы были прописаны только для граждан и не превышали 2,5 тысячи.

Увеличатся штрафы также за использование жилья не по назначению или его порчу, а также за повреждение оборудования в нем.

Отмена банковской комиссии

С 1 мая Банк России вводит новые правила в отношении переводов между физлицами в системе быстрых платежей (СБП). Так, суммы до 100 тысяч рублей не будут облагаться комиссией. А комиссия для переводов выше этого порога составит 0,5% – но не более 1 500 рублей.

Следить за ситуацией с тарифами ЦБ планирует вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Всего в СБП более 50 участников, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк. Недавно к проекту присоединился и Сбербанк.

Патент для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 5 мая мигрантам станет проще получить разрешение на работу. Продлевать трудовой патент теперь можно будет многократно без выезда за пределы РФ. Однако это касается только граждан тех стран, которым не нужна виза для нахождения на территории России.

Надбавка к пенсиям в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ежемесячные выплаты для одиноких пенсионеров старше 65 лет вырастут в Подмосковье. Надбавка к пенсии составит 1 тысячу рублей. Об этом еще в январе сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к гражданам.

Также претендовать на доплату смогут пожилые люди, получающие страховую пенсию.

Проще узнать о залоге

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

К концу майских праздников также вступает в силу закон, согласно которому будет проще узнать о движимом имуществе, находящемся в залоге. Данные по физлицам предоставит Федеральная нотариальная палата.

Таким образом, с 11 мая при заключении сделки о покупке автомобиля будет проще узнать, находится ли имущество в обременении. Также нововведение позволит получать информацию по юридическим лицам: например, заключала ли компания договор лизинга на ТС или продала его с правом сохранения собственности за продавцом.

Кадровый документооборот

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В мае также начнется эксперимент по внедрению в компании электронного кадрового документооборота. Держать в цифровом формате можно будет трудовые договоры, графики отпусков, приказы о командировках и взысканиях. Окончание эксперимента планируется на конец марта 2021 года.

Принять участие можно добровольно – как компаниям, так и их работникам. Уточняется, что служащий может отказаться от перевода его документов в электронный формат, просто написав заявление.

Субсидии для бизнеса

Наконец, с 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит специальный сервис, с помощью которого компании смогут подать заявку на получение субсидий для выплаты зарплат работникам. Сотрудники компаний смогут получить сумму в 1 МРОТ – чуть более 12 тысяч рублей.

Под программу поддержки попадают предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Выплаты при этом не будут облагаться налогами.

Пошлина на нефть

В мае снизится экспортная пошлина на нефть в России и составит 6,8 доллара за тонну. Сейчас она равна 52 долларам за тонну продукта.

Так, пошлина на высоковязкую нефть понизится до 1 доллара, на светлые нефтепродукты и масла – до 2 долларов за тонну, на темные – до 6,8 доллара.

Причиной снижения пошлины стал весенний обвал на нефтяном рынке.