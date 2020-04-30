Переводы по номеру телефона в РФ сделали бесплатными

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Российские банки отменили клиентскую комиссию за переводы на сумму до 100 тысяч рублей в Системе быстрых платежей. В отдельных кредитных организациях плату за услугу отменили полностью. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Система быстрых платежей позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Согласно плану развития платформы, впоследствии будут добавлены и другие способы оплаты, в том числе автоматическая подписка.

С 1 мая Банк России введет новые правила в отношении переводов внутри СБП. Операции на сумму до 100 тысяч рублей должны будут проходить без комиссии, а комиссия для сумм свыше этого порога составит 0,5%, но не более 1500 рублей.

По мнению представителей банковской сферы, нововведение несущественно отразится на потребителях, поскольку клиентский чек чаще всего составляет порядка 3 тысяч рублей. В отдельных случаях новые правила могут отразиться на кешбэке, но на данный момент готовых решений нет.

О намерении Центробанка отменить комиссию за переводы между физическими лицами в СБП стало известно в феврале 2020 года. Тарифы будут обнулены до 30 июня 2022 года.

