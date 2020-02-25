ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

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Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это позволит банкам устанавливать минимальные тарифы своим клиентам. Нулевой тариф начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Центробанк также пообещал отслеживать уровень комиссии банков для клиентов. Если он будет зашкаливать, то регулятор намерен установить для него верхний предел.

С 1 января 2020 года Центробанк начал взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей (СБП). Размер комиссии составляет от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы перевода.

Банк России запустил СБП в начале 2019 года. Благодаря системе россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от банков, в которых открыты счета. Кроме того, сервис позволяет оплачивать товары и услуги или оставлять чаевые с помощью QR-кода.

