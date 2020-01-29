ЦБ готовит опцию перечисления зарплат через систему быстрых платежей

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ЦБ планирует запустить опцию перечисления заработных плат через систему быстрых платежей (СБП), сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в прямом эфире в социальной сети Facebook. Предположительно, новая возможность появится в России уже к концу 2020 года.

"Мы действительно планируем реализовать такой сервис в системе быстрых платежей – перечисление по реестрам зарплат тогда, когда для работодателя идентификатором служит не номер счета в конкретном банке, а номер его сотрудника. Мы видим большой интерес к такому функционалу, от банков многих были такие обращения", – сказала Бакина.

Банк России запустил работу СБП в начале 2019 года. Благодаря новой системе россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от банков, в которых открыты счета. А также новый сервис позволяет оплачивать товары и услуги или оставлять чаевые с помощью QR-кода.

Кроме того, с помощью системы быстрых платежей россияне смогут оплачивать государственные услуги. О такой возможности рассказал глава НСПК, расчетно-клирингового центра системы Владимир Комлев.