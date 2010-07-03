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Общество

16:27

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России появится возможность оплачивать государственные услуги через систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал глава НСПК, расчетно-клирингового центра системы Владимир Комлев.

"Это одно из основных направлений – коммуналка, госуслуги, оплата инвойсов как таковая с самыми разными механиками", – цитирует его РИА Новости.

В начале 2019 года Банк России запустил в стране систему быстрых платежей. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Кроме того, сервис позволяет оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

Ранее ЦБ предупредил банки о возможности использования мошенниками сервиса СБП для получения данных пользователей. Мошенники собирают все данные о клиенте, чтобы потом сделать ему звонок в качестве якобы сотрудника банка. Путем убеждения они добиваются, чтобы человек назвал код из СМС-сообщения, который необходим для списания денег с карты.

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