Оплатить проезд в метро можно будет с помощью Mir Pay

07:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На всех станциях столичного метрополитена до конца года терминалы турникетов подключат к отечественному платежному сервису Mir Pay для смартфонов с функцией бесконтактных платежей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Чтобы оплатить поездку, пассажирам столичной подземки нужно будет приложить смартфон с функцией NFC к терминалу на турникете.
По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, программное обеспечение уже начали тестировать.
"К концу года ридеры на турникетах всех станций будут принимать оплату проезда с помощью гаджетов, на которых установлена одна из четырех мобильных систем – Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay или Mir Pay. Пассажиры могут выбрать то приложение, которое им наиболее удобно. Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем приобрести билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета", – сказал он.
Mir Pay – это приложение российской платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном.
Платежная система "Мир" запустила мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay весной текущего года. Воспользоваться сервисом могут обладатели любых смартфонов с поддержкой технологии NFC.
Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году. Ее запустили после того, как некоторые российские банки попали под действие американских санкций в связи с присоединением Крыма к РФ.
Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные несколькими российскими банками в торговых точках и банкоматах международной сети.
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