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04:44

Сервис бесконтактной оплаты запустила система "Мир"

экономика

04:44

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Платежная система "Мир" запустила мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, передает ТАСС.

Воспользоваться сервисом могут обладатели любых смартфонов на Android с поддержкой технологии NFC, говорится пресс-релизе платежной системы.

Mir Pay пока доступен клиентам банка "Россия", Россельхозбанка, банка "Центр-инвест", СМП Банка, УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка и Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший банк в Крыму).

Отмечается, что во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.

Генеральный директор Национальный системы платежных карт (оператор национальной платежной карты "Мир") Владимир Комлев заявил, что в 2018 году число операций с помощью телефона увеличилось в три раза.

"Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона", – сказал Комлев.

Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году. Ее запустили после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций в связи с присоединением Крыма к РФ.

Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные несколькими российскими банками в торговых точках и банкоматах международной сети.

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