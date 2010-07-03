Сервис бесконтактной оплаты запустила система "Мир"

Платежная система "Мир" запустила мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, передает ТАСС.
Воспользоваться сервисом могут обладатели любых смартфонов на Android с поддержкой технологии NFC, говорится пресс-релизе платежной системы.
Mir Pay пока доступен клиентам банка "Россия", Россельхозбанка, банка "Центр-инвест", СМП Банка, УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка и Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший банк в Крыму).
Отмечается, что во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.
Генеральный директор Национальный системы платежных карт (оператор национальной платежной карты "Мир") Владимир Комлев заявил, что в 2018 году число операций с помощью телефона увеличилось в три раза.
"Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона", – сказал Комлев.
Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году. Ее запустили после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций в связи с присоединением Крыма к РФ.
Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные несколькими российскими банками в торговых точках и банкоматах международной сети.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.