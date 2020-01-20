Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России разрабатывают сервис, благодаря которому россияне смогут оставлять чаевые с помощью QR-кода в Системе быстрых платежей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение НСПК.

"Мы заинтересованы в создании сервиса электронных чаевых. В настоящее время рассматриваются различные варианты реализации такого функционала: как через оплату по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей, так и через другие сервисы НСПК", – говорится в сообщении.

В начале 2019 года Банк России запустил в стране систему быстрых платежей. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Кроме того, сервис позволяет оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

Ранее ЦБ предупредил банки о возможности использования мошенниками сервиса СБП для получения данных пользователей. Мошенники собирают все данные о клиенте, чтобы потом сделать ему звонок в качестве якобы сотрудника банка. Путем убеждения они добиваются, чтобы человек назвал код из СМС-сообщения, который необходим для списания денег с карты.

