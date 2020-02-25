Крупные банки планируют отказаться от бумажных договоров

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Крупные банки готовы к переходу на электронные договора, сообщает газета "Известия".

До конца года они планируют начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме. Это касается Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, МКБ, "Открытия", Почта-банка, банка "Санкт-Петербург", РНКБ и ОТП банке. По их мнению, это быстрее и удобнее для клиента.

Однако есть препятствие, мешающее абсолютному переводу контрактации с клиентами в цифру. По словам руководителя по стратегическому развитию блока "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Александра Молоканова, сделать это не позволяют требования ЦБ, который в некоторых ситуациях требует обязательное бумажное подтверждение операции.

Возможность утраты договора, потерь данных из-за сбоев в банковской системе представители кредитных организаций отрицают. Но, по мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, главная угроза – это одобрение таких условий договора, на которые в бумажном виде потребитель сервиса никогда бы не согласился. Он объяснил, что электронная форма способствует подписанию документов "не глядя".

Для финансовой организации безбумажный документооборот предполагает снижение расходов, считает директор операционного развития "БКС Премьер" Иван Мазов. Экономия на обслуживании может составить даже 90%, полагает он.

В ЦБ заявили, что в целом цифровизация повышает доступность финансовых услуг и оперативность совершения сделок. Вместе с тем заключение договоров без личного присутствия сторон – это повышающее риск обстоятельство.

В январе стало известно, что ЦБ планирует запустить опцию перечисления заработных плат через систему быстрых платежей (СБП). Предположительно, новая возможность появится в РФ к концу 2020 года.

Банк России запустил СБП в начале 2019 года. Благодаря системе россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от банков, в которых открыты счета. Кроме того, сервис позволяет оплачивать товары и услуги или оставлять чаевые с помощью QR-кода.