Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows 7

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Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать проблемой для банков России. Это связано с тем, что нормативные документы относят работу с программами без технической поддержки к нарушениям информационной безопасности, пишет "Коммерсант".
Архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин пояснил, что это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений может обернуться потерей данных.
В материале поясняется, что даже крупные российские банковские институты не перевели все свои устройства на Windows 10.
Согласно оценкам сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019 года в России около 32% компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 7.
При этом бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий отмечает, что соотношение в российских банках ниже – Windows 7 встречается примерно на каждом пятом компьютере.
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008. Как сообщалось, отказ от данных операционных систем "может быть сопряжен со сложностями". В этой связи компания окажет пользователям содействие с помощью рекомендаций.
В частности, Microsoft посоветовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.
Вынужденный отказ от Windows 7 компания рассматривает как новый способ мотивировать пользователей на обновление операционной системы.
Теперь на весь экран устройства будет разворачиваться полноформатное окно с предупреждением о потенциальных рисках использования устаревшей ОС.
Предупреждение увидят все пользователи, на компьютерах которых установлены версии Windows 7 SP 1 Starter, Home Basic, Home Premium и Professional.
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