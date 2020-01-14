Компания Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7

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Техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается со вторника, 14 января. Об этом сообщила на своем сайте компания Microsoft.

В сообщении говорится, что отказ от данной операционной системы "может быть сопряжен со сложностями". В этой связи компания окажет пользователям содействие с помощью рекомендаций.

В частности, Microsoft советовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Ранее сообщалось, что вынужденный отказ от Windows 7 компания рассматривает как новый способ мотивировать пользователей на обновление операционной системы.

Теперь на весь экран устройства будет разворачиваться полноформатное окно с предупреждением о потенциальных рисках использования устаревшей ОС.

Предупреждение увидят все пользователи, на компьютерах которых установлены версии Windows 7 SP 1 Starter, Home Basic, Home Premium и Professional, передает News.ru.