Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

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Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса.

На рост доходов основателя Microsoft повлиял контракт на десять миллиардов долларов на услуги в области удаленных вычислений. При этом изначально считалось, что его получит Amazon.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос потерял около семи миллиардов долларов после падения котировок из-за отчета компании перед инвесторами. Amazon представила отчет за третий квартал в четверг, 24 октября. Там сказано, что в отчетном периоде операционный доход компании упал до 3,2 миллиарда долларов против 3,7 миллиарда в третьем квартале прошлого года.



Forbes составил список богатейших россиян. Первую строчку рейтинга занял Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 26,2 миллиарда долларов. На второе место поднялся его партнер по "Новатэку" и "Сибуру" миллиардер Геннадий Тимченко. На третьей позиции совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в 21,2 миллиарда.

Кроме того, был представлен рейтинг самых богатых россиянок. Список возглавляет Елена Батурина. Ее состояние оценивают в один миллиард 200 миллионов долларов. Бизнес-леди является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний столицы. На второй строке находится хозяйка интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук – 1 миллиард долларов. На третьем месте – Татьяна Ковальчук. Состояние жены петербургского банковского акционера – около 600 миллионов долларов.

