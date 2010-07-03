Самый богатый человек планеты потерял 7 млрд долларов за день

10:35
Фото: ТАСС/ZUMA/Chris Kleponis
Глава компании Amazon Джефф Безос потерял около семи миллиардов долларов после падения котировок из-за отчета компании перед инвесторами. Об этом пишет телеканал CNBC.
Amazon представила отчет за третий квартал в четверг, 24 октября. Там сказано, что в отчетном периоде операционный доход компании упал до 3,2 миллиарда долларов против 3,7 миллиарда в третьем квартале прошлого года.
Также отчет показал снижение чистой прибыли Amazon до 2,1 миллиарда долларов в текущем квартале. За тот же отчетный период прошлого года компания заработала 2,9 миллиарда.
Акции Amazon упали на 9% после презентации квартального отчета. По подсчетам CNBC, из-за этого состояние Джеффа Безоса могло сократиться на 6,9 миллиарда долларов.
Сейчас ценные бумаги компании на бирже торгуются за 1,6 тысячи долларов за штуку. Отмечается, что если котировки Amazon продолжат падение, Безос может уступить свой титул богатейшего человека планеты основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
Сейчас в списке миллиардеров Bloomberg состояние главы Amazon оценивается в 111 миллиардов долларов, а Гейтса – в 107 миллиардов.
24 октября журнал Forbes опубликовал список самых богатых женщин России 2019 года. Первое место 14-й раз подряд заняла глава компании Inteco Management, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
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