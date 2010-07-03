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Технологии

20:04

Пользователей ОС Windows 7 назойливо призовут к обновлению

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Американская компания Microsoft планирует использовать новый способ мотивировать пользователей обновить операционную систему. Эксперимент затронет обладателей компьютеров с Windows 7, сообщает портал MSPowerUser.

Срок поддержки программой платформы истечет 14 января 2020 года – это означает, что Microsoft не будет выпускать обновления, в том числе по линии безопасности. С этого момента на весь экран устройства будет разворачиваться полноформатное окно с предупреждением о потенциальных рисках использования устаревшей ОС.

Предупреждение увидят все пользователи, на компьютерах которых установлены версии Windows 7 SP 1 Starter, Home Basic, Home Premium и Professional. Назойливое окно необходимо будет каждый раз закрывать вручную.

Техническую поддержку платформы Windows 7 компания Microsoft официально прекратит 7 января 2020 года. Представители технологического гиганта уточнили, что инвестиции будут перенаправлены на развитие новых устройств и продуктов.

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