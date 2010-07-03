Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Фото: ТАСС/imago/Manngold

Microsoft объявила, что прекращает техническую поддержку операционной системы Windows 7 с января 2020 года. Об этом сказано в блоге корпорации.

"Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение десяти лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года", – пояснили представители компании. Когда этот период подойдет к концу, корпорация больше не будет обеспечивать поддержку устаревшей ОС и перенаправит инвестиции на развитие новых технологий.

Как уточнили в Microsoft, система перестанет обновляться с 14 января 2020 года. К этому времени пользователям посоветовали перейти на Windows 10. По информации аналитиков Net Applications, сейчас Windows 7 установлена на 40% стационарных ПК по всему миру.

Ранее Microsoft назвала Россию лидером по внедрению нейросети. По данным корпорации, российские компании внедряют искусственный интеллект активнее, чем США и Европа.