Россияне стали реже оформлять кредитные карты

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Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщает РБК.

Количество оформленных кредиток стало меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом впервые с 2015 года. Кроме того, снижение числа выданных карт наблюдалось и в декабре 2019 года.

Эксперты связывают данную тенденцию с политикой банковского сегмента в области потребительского кредитования. В настоящий момент банки стараются сдерживать неудержимый рост подобного рода займов.

Кроме того, январь считается одним из наименее "горячих" месяцев с точки зрения кредитования физических лиц. В связи с этим тенденция на снижение количества выданных кредиток стала более явной.

Также среди причин более прохладного отношения граждан к кредитам выделяют и существенные ухудшения условий по кешбэку, начислению миль и других бонусов. Кроме того, в настоящий момент наблюдается невысокий спрос клиентов с приемлемой долговой нагрузкой.

Ранее Центробанк отменил комиссии для банков за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей. Кроме того, стало известно, что крупные банки планируют окончательно отказаться от бумажных договоров и перейти на электронное оформление соглашения.