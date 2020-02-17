ЦБ планирует изменить основания для блокировки счетов

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Банк России планирует изменить критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета.

Как сообщает издание РБК, перечень не меняли с момента появления восемь лет назад. Всего ЦБ предлагает пересмотреть более ста пунктов. В частности, предлагается убрать операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также "нестандартные и сложные" расчеты.

Новые критерии затронут регулярное снятие денег физическими лицами, если они поступают от компании или индивидуального предпринимателя. Кроме того, основанием для блокировки может стать отказ клиента от разовой операции или просьба закрыть счет после банковского запроса.

Это возможно, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат. В этой связи в списке могут оказаться пункты, касающиеся криптовалюты.

В Банке России ранее рассказали, что планируют запустить опцию перечисления заработных плат через систему быстрых платежей (СБП).