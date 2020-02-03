Западные эксперты предсказали рублю непрерывное падение

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Крупнейший банк Северной Европы Nordea Bank предсказал, что по ходу текущего года евро может подорожать до 71 рубля, а в 2021 превысит отметку 80 рублей. Как сообщает РИА Новости, инвесторы будут готовы избавляться от рискованных активов.

Первый квартал нынешнего года будет достаточно спокойным. Специалисты прогнозируют, что к апрелю евро подешевеет до 65,9 рубля, а доллар – до 60,5 рубля. Причину данной тенденции эксперты видят во временном прекращении торговой конфронтации Китая и США.

Однако уже ко второму кварталу ожидаются определенные изменения. В частности, на потенциал возобновления торговых войн могут оказать прямое влияние предстоящие выборы президента в США. Как следствие, в экономические отношения между странами может вернуться протекционизм. По прогнозу Norde, уже в 2021 году доллар будет стоить 66 рублей, а евро – 80,5 рубля.

О негативных перспективах рубля также заявили в международном рейтинговом агентстве S&P. Специалисты считают, что консервативная денежно-кредитная политика Банка России решила ряд проблем российской экономики, однако сырьевая зависимость экспортных доходов и достаточно неблагоприятная регулятивная среда сохранились. Сюда же эксперты отнесли долгосрочные демографические трудности.

В качестве потенциального плана развития российской экономики специалисты назвали вариант, при котором правительство будет наполнять бюджет и формировать денежный резерв страны, который поможет в кризис, но спровоцирует застой реального сектора и сжатие потребительского спроса. Кроме того, любой потенциальный шок обернется падением спроса на российские активы.

Согласно мнению отечественных экономистов, прогнозы зарубежных коллег чересчур пессимистичны и обусловлены ожиданием замедления мировой экономики в целом. Тем не менее, как указали в Минэкономразвития, в 2019 году российская экономика прибавила 1,4 процента, что ниже, чем годом ранее.

Польза от национальных проектов при этом пока неочевидна. Об этом можно будет судить по итогам 2020 и 2021 годов. В то же время есть и определенные факторы поддержки рубля. К ним президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отнес снижение давления на цену нефти, позитивные годовые отчеты российского фондового рынка и стабилизацию ситуации по коронавирусу.

В понедельник, 3 февраля, курс доллара впервые с 4 декабря 2019 года превысил 64 рубля. Аналитики зафиксировали рост стоимости доллара на уровне 0,15 процента к показателю, который установили по закрытии предыдущих торгов.

