Курс евро преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 декабря

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Курс евро в ходе торгов поднялся выше 70 рублей впервые с 16 декабря, сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи.

По состоянию на 18:55 курс доллара вырос на 93 копейки – до 63,47 рубля, а евро поднялся на 1 рубль 15 копеек и составил 70,02 рубля.

Ранее сообщалось, что из-за фейковой новости об отключении иностранных платежных систем россияне обналичили 250 миллиардов рублей за несколько часов. Люди в панике выстраивались в очереди к банкоматам.

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, поскольку это одна из наиболее стабильных валют. По его словам, большая часть его сбережений сделана в рублях, однако часть накоплений – в долларах и евро.