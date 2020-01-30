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Общество

30 января, 20:59

Курс евро преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 декабря

общество экономика

Фото: ТАСС

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 70 рублей впервые с 16 декабря, сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи.

По состоянию на 18:55 курс доллара вырос на 93 копейки – до 63,47 рубля, а евро поднялся на 1 рубль 15 копеек и составил 70,02 рубля.

Ранее сообщалось, что из-за фейковой новости об отключении иностранных платежных систем россияне обналичили 250 миллиардов рублей за несколько часов. Люди в панике выстраивались в очереди к банкоматам.

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, поскольку это одна из наиболее стабильных валют. По его словам, большая часть его сбережений сделана в рублях, однако часть накоплений – в долларах и евро.

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