Курс доллара превысил 64 рубля впервые с начала декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, сообщает RT.

По данным на 11:20, американская валюта стоила 64,01 рубля. В 11:27 доллар продолжил расти, составив 64,06 рубля, а это на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Отметки выше 64 рублей доллар впервые достиг с 4 декабря 2019 года.

Курс евро вырос на шесть копеек и составил 70,94 рубля.

Ранее экономист рассказал о своем прогнозе курса рубля, который может составить 200 рублей за доллар. Однако позднее эксперт объяснил свое заявление как риторический пример, а не настоящий прогноз.

Он также добавил, что журналисты исказили его слова. Смысл фразы заключался в том, чтобы на "абсолютно риторическом примере" продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на активность инвесторов.

