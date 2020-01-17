Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

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Руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев объяснил свои слова о курсе доллара за 200 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это был риторический пример, его не следует воспринимать в качестве точного прогноза. "Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса – это в одну сторону. В сторону 200 рублей за доллар – это возможно", – подчеркнул экономист.

Он также добавил, что журналисты исказили его слова. Смысл фразы заключался в том, чтобы на "абсолютно риторическом примере" продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на активность инвесторов и рост экономики государства.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает отказ от доллара как ответ на непредсказуемость экономической политики США. Основными направлениями такой работы являются взаиморасчеты в национальных валютах и уход от привязки к доллару.

Лавров напомнил, что в прошлом году Россия заключила с Китаем и Турцией соглашения о расчетах и платежах, а также договорилась об открытии в своих центральных банках соответствующих корреспондентских счетов.

