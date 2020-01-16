Финансовый аналитик прокомментировал снижение курса рубля к доллару

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев в разговоре с Москвой 24 прокомментировал информацию о возможном снижении курса рубля к доллару. По мнению эксперта, нет никаких оснований для серьезных переживаний.

"Я думаю, что 60–62 рубля – это будет коридор, на который мы должны ориентироваться. Если бы не было бюджетного правила (Центральный банк скупает валюту в интересах министерства финансов), то курс был бы ближе к 50", – заявил Разуваев.





Александр Разуваев руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" К сожалению, есть люди с альтернативным пониманием реальности, которые пугают наивных граждан. Ключевая ставка ЦБ по вкладам будет снижаться, лучше деньги в банки нести сейчас. Что касается акций российских компаний, там дивидендная доходность 8–10 процентов, а получить эти деньги можно будет летом. Соответственно, тоже можно покупать российские акции.

Эксперт добавил, что стоимость доллара так сильно не скакнет. "Я понимаю, что у нас было несколько девальваций в 2008 и 2014 годах, но сейчас все могут спать спокойно", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что в ближайшем будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Данное предсказание он озвучил в рамках экспертной дискуссии "Горизонты экономической политики" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

"Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей – невозможно", – заявил Ведев.

Согласно бюджетному правилу, которое действует с 2018 года, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа распределяются в Фонд национального благосостояния. В качестве агента Минфина Центральный банк закупает иностранную валюту, ослабевая тем самым курс рубля, хотя и достигая при этом его независимости от колебаний цен на нефть.

Известно, что в ходе торгов на "Московской бирже" курс рубля резко снизился из-за новости об отставке кабинета министров РФ.



Соболева Илона