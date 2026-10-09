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09 октября, 10:59

Спорт

Прокуратура запросила до 12 лет для медиков по делу о смерти Марадоны

Фото: ТАСС/picture alliance/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Прокуратура запросила от 4 до 12 лет тюремного заключения для медиков, обвиняемых в смерти футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщил телеканал TN.

Наибольший срок – 12 лет – обвинение просит для нейрохирурга Леопольдо Луке. Для координатора страховой компании Swiss Medical Нанси Форлини запрошено 10 лет, для психиатра Агустины Косачев – 8 лет. Психологу Карлосу Диасу прокуратура просит 5 лет, а медбратьям Рикардо Альмирону и Марьяно Перрони – по 4 года.

Защита и обвинение приступили к заключительным прениям в суде. На скамье подсудимых находятся медики, которые наблюдали за здоровьем футболиста и занимались его лечением. По версии обвинения, их действия были неадекватными, недостаточными и неосторожными.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Тогда СМИ сообщали, что во время медобследования у него выявили субдуральную гематому, после чего была проведена операция на головном мозге. Во время восстановления дома спортсмену стало плохо.

По заключению патологоанатомов у футболиста были выявлены цирроз печени, хроническое заболевание почек и миокардиофиброз. В 2025-м судмедэксперты по делу о смерти Марадоны заявили, что спортсмену требовалась госпитализация и медики должны были заметить ухудшение его состояния.

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