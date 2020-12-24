СМИ сообщили новые результаты вскрытия Марадоны

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Обнародованы новые результаты вскрытия экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом информирует телеканал TN.

СМИ сообщают, что у Марадоны были выявлены цирроз печени, хроническое заболевание почек и миокардиофиброз. Сердце спортсмена весило 503 грамма, что является превышением нормы в два раза.

В заключении патологоанатомов также указано, что в последние дни своей жизни Марадона не пил и не принимал наркотиков. При этом специалистам также не удалось обнаружить следов лекарств для поддержания нормальной работы сердца.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, экс-футболист почувствовал себя плохо во время завтрака.

Врач Марадоны Леопольдо Луке отмечал, что не считает себя виновным в смерти спортсмена. Он рассказал, что медики, которые были в доме бывшего спортсмена, занимались его лечением от алкогольной зависимости.

Позднее прокуратура Аргентины выдвинула обвинения против психиатра легендарного футболиста. В отношении Агустины Косачов проводилось расследование.