Сын Марадоны написал эмоциональное послание отцу

Фото: instagram.com/diegomaradonajunior

Сын Диего Марадоны написал эмоциональное послание отцу, который скончался в возрасте 60 лет.

"Насколько я был счастлив вместе с тобой... Ты даже не мог себе представить, рядом с тобой я чувствовал себя непобедимым. Как я буду скучать по тому, как мы вместе смотрели матчи любимого "Наполи"!" – написал Марадона-младший в Instagram.

Молодой человек пообещал, что его дети всегда будут защищать имя любящего деда.

"Капитан моего сердца, ты никогда не умрешь, потому что я буду любить тебя до последнего вздоха. Жди меня и найди, когда придет мое время, потому что я всегда хотел, чтобы ты был рядом со мной, потому что сын рядом с отцом не боится ничего. Я люблю тебя", – добавил он.

Накануне в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Ее завершили досрочно из-за вспыхнувших беспорядков.

За свою карьеру игрока в 490 матчах Марадона забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.